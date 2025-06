Reza Pahlavi: “E’ il momento di riprendersi l’Iran”

Il principe Reza Pahlavi – figlio in esilio dell’ultimo shah di Persia, deposto dalla rivoluzione nel 1979 -, ha lanciato un appello per una rivolta in Iran, segnalando che la “Repubblica islamica è alla fine ed è in procinto di cadere”. In un video pubbicato sul proprio profilo X, Pahlavi ha detto che “quel che serve ora è una insurrezione nazionale, per mettere fine una volta per tutte a questo incubo collettivo”.

“E’ il momento di rimettersi in piedi. E’ il momento di riprendersi l’Iran. Tutti assieme”, ha detto dal suo esilio. “Che possa essere presto con voi”, ha aggiunto il figlio dello shah. “Pahlavi ha definito il leader della rivoluzione, Ali Khamenei, un “topo spaventato, in fuga nei sotterranei” e “Non più in controllo della situazione”. tgcom24.mediaset.it