Milano, turista derubata: arrestati due algerini

Due cittadini algerini di 29 anni sono stati arrestati dalla squadra mobile in piazza Duomo a Milano nel tardo pomeriggio di martedì 10 giugno

Hanno attirato l’attenzione degli agenti della squadra mobile mentre passeggiavano per il centro di Milano. I detective, insospettiti, li hanno seguiti senza farsi notare e poco dopo, quando hanno derubato una turista all’ombra della Madonnina, li hanno arrestati.

Il blitz

I due sono stati intercettati da una pattuglia della squadra mobile in via Manzoni. Gli agenti li hanno notati mentre passeggiavano sui due lati della strada, tenendosi in contatto tramite auricolari. Secondo quanto riferito, osservavano con attenzione borse e oggetti dei turisti che affollavano il centro.

Il colpo in Duomo

Il furto è avvenuto in piazza Duomo, dove i due si sono avvicinati a una turista francese di 30 anni e, approfittando di un attimo di distrazione, le hanno sottratto lo zaino. Quando i due hanno cercato di allontanarsi verso piazza Mercanti, i poliziotti si sono qualificati, li hanno raggiunti e bloccati.

Le manette

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. Entrambi sono stati arrestati per furto aggravato. Uno dei due è stato inoltre indagato in stato di libertà per non aver ottemperato all’ordine del questore di Brescia di lasciare il territorio italiano.

