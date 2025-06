Milano, rapina in taxi: arrestato algerino

Ha approfittato del finestrino abbassato e di un momento di distrazione, così ha rubato il borsello al passeggero di un taxi

Non è andato molto lontano perché è stato notato dalla polizia locale e per lui sono scattate le manette. Un 26enne algerino è stato arrestato con l’accusa di furto dai ghisa del comandante Gianluca Mirabelli in corso Lodi a Milano nel pomeriggio di lunedì 9 giugno.

Il furto

Tutto è successo mentre il taxi era fermo in Corso Lodi. Il passeggero, seduto sui sedili posteriori, ha abbassato il finestrino per sfuggire al primo caldo estivo. Proprio in questo frangente è stato derubato del borsello che aveva con sé.

A notare quello che è successo è stata una pattuglia della polizia locale in transito, insospettita da quell’uomo troppo vicino al taxi. I ghisa lo hanno subito bloccato e identificato. Durante gli accertamenti è emerso che il 26enne aveva precedenti per reati analoghi ed era già destinatario di una misura cautelare in carcere.

