Migranti, 226 sbarcati a Lampedusa su tre barconi

Continuano gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 226 sono approdati su tre barconi che trasportavano 70, 68 e 88 bengalesi, egiziani eritrei, iraniani, iracheni e siriani. I gruppi sono stati soccorsi dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera.

Hanno riferito di essere salpati da Zawiya e Sabratha in Libia, pagando da 5 mila a 7 mila dollari a testa per il viaggio. Sono stati portati tutti all’hotspot dell’isola dove, dopo il loro arrivo, c’erano 468 ospiti. Ieri, in tutto, ci sono stati 8 approdi con un totale di 349 persone. rainews.it