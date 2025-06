Pedopornografia, condannato ex portavoce di Amnesty International

Olivier J., ex giornalista del BBC World Service, ex portavoce di Amnesty International ed ex professore presso la scuola di giornalismo di Marsiglia EJCAM, è stato condannato dal tribunale penale di Aix-en-Provence per possesso e distribuzione di materiale pedopornografico. Dovrà scontare una pena di 15 mesi.

Alcune delle immagini pedopornografiche sono state trovate sulla chiavetta USB di Olivier J. recante la dicitura Amnesty International, l’organizzazione per i diritti umani. “Non c’è niente di sbagliato”…, ha commentato la presidente, inorridita dalle immagini viste in questo caso, che ha descritto in termini espliciti.

“Questa bambina che lecca il pene di un uomo enorme, un ragazzo che viene sodomizzato, bambini che praticano il cunnilingus, con oggetti che vengono infilati dentro… Le immagini sono disgustose e barbariche, ti eccitano?” ha chiesto il magistrato. Olivier J. balbetta: “Tornavo nel mio mondo di notte, e non riuscivo a uscirne… Era una fantasia, ma non l’ho mai messa in pratica.”

L’analisi del suo hard disk e delle sue chiavette USB ha rivelato che Olivier J. possedeva quasi 300 file pedopornografici. Aveva anche partecipato alla loro distribuzione tramite chat online.

Sposato e padre di due figli, non ha precedenti penali, il che non ha impedito all’accusa di richiedere una pena detentiva di 36 mesi, di cui 12 con pena sospesa.

www.fdesouche.com