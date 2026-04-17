Adescamento di minore e pedopornografia, indiano arrestato a Milano

Nell’ambito delle attivitÃ a tutela dei minori in rete, la polizia del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Milano ha arrestato, in flagranza, un cittadino di nazionalitÃ indiana, accusato di detenzione di materiale pedopornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trieste, Ã¨ scaturita dalla denuncia presentata dai genitori di una minorenne alla sezione per la sicurezza cibernetica di Pordenone, che avevano segnalato un’azione di adescamento avvenuta inizialmente su una piattaforma di gioco online e successivamente proseguita su un’app di messaggistica.

Gli approfondimenti investigativi condotti dagli specialisti della polizia postale di Pordenone hanno consentito di individuare una serie di tracce digitali e di individuare un soggetto residente in provincia di Milano. Gli elementi raccolti sono stati successivamente sviluppati dagli operatori del capoluogo lombardo, che hanno eseguito una perquisizione domiciliare.

Nel corso dell’attivitÃ sono emersi riscontri relativi all’adescamento della vittima ed Ã¨ stato rinvenuto un ingente quantitativo di materiale illecito su supporti informatici. Alla luce delle evidenze acquisite, la Procura di Milano ha disposto l’arresto e la traduzione dell’uomo presso la locale casa circondariale. (ANSA)