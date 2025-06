Violenza sessuale nel Mantovano, arrestato indiano

Un 28enne senza fissa dimora di nazionalità indiana è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una 20enne

MANTOVA, 03 GIU – L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi a Moglia, in provincia di Mantova, durante la Notte bianca che si stava festeggiando in paese. L’uomo, in preda all’alcol, alle 2 di notte avrebbe avvicinato la ragazza iniziando a molestarla. La donna ha iniziato a gridare attirando l’attenzione di due pattuglie della Polizia locale e dei carabinieri. Nel frattempo il 28enne era riuscito a fuggire ma, grazie alle immagini delle telecamere e dopo la denuncia della 20enne, è stato identificato,arrestato e portato in carcere. (ANSA)