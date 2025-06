Prato, lite tra senegalesi: un ferito grave

Un uomo è finito in sala operatoria dopo essere stato aggredito e ferito ad un orecchio da un connazionale che lo ha colpito con una bottigliata in testa

E’ successo nella notte di lunedì 2 giugno in piazza della Stazione a Prato. La vittima è un senegalese di 32 anni, mentre l’aggressore è un 42enne che dopo il fatto, grazie anche alle telecamere installate nella zona e ad un testimone, è stato arrestato dai carabinieri e rinchiuso nel carcere della Dogaia. Le condizioni del ferito inizialmente erano apparse molto gravi al punto che il 118 lo ha soccorso in codice rosso e trasferito d’urgenza a Careggi per essere poi portato immediatamente in sala operatoria. Fortunatamente dopo l’intervento l’uomo è considerato fuori pericolo, anche se le condizioni restano gravi.

Sull’episodio la procura ha aperto un’inchiesta per risalire al movente dell’aggressione portata a termine con l’utilizzo di una bottiglia di vetro rotta proprio per colpire la vittima che, pur sottoposta ad una delicata operazione per suturare la ferita, sarà presto sentita dagli investigatori. Le indagini hanno intanto consentito di appurare che l’arrestato è titolare di una domanda di protezione internazionale presentata dopo il suo arrivo a Prato.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla lite e poi al ferimento. Una pattuglia dei carabinieri era già in zona ed è riuscita a intervenire nel giro di poco.

