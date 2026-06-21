Maxi rissa nella notte a Genova, ipotesi spedizione punitiva

Notte di tensione a Genova nei pressi dei giardini di Quinto

Una ventina di giovani, con volti travisati e armati di mazze e bastoni, ha affrontato un gruppo di una trentina di stranieri non accompagnati di origini egiziane. La guerriglia urbana è iniziata intorno alle 23.30 di sabato 20 giugno 2026. Dopo che alcuni cittadini hanno dato l’allarme, sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri, poi in supporto anche guardia di finanza, polizia di Stato e locale.

All’arrivo delle forze dell’ordine, gli aggressori si erano già dileguati. Alcuni degli aggrediti invece hanno reagito in modo violento al controllo e quattro di loro sono stati denunciati.

Un 14enne è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del Gaslini mentre un altro giovane è stato medicato sul posto. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

La dinamica dell’accaduto fa pensare a una spedizione punitiva analoga a quella avvenuta di recente a San Fruttuoso, ma saranno i militari a fare piena luce sull’accaduto.

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