Israele: Macron fa una crociata contro lo Stato ebraico

GERUSALEMME, 30 MAG – Israele ha accusato il presidente francese Emmanuel Macron di aver intrapreso una “crociata contro lo Stato ebraico”, dopo aver chiesto ai Paesi europei di inasprire la loro posizione nei confronti di Israele se la situazione umanitaria a Gaza non fosse migliorata.

“Non esiste alcun blocco umanitario. Questa è una palese menzogna”, ha dichiarato il Ministero degli Esteri israeliano in una nota, difendendo i suoi sforzi per consentire l’ingresso degli aiuti. “Ma invece di fare pressione sui terroristi jihadisti, Macron vuole ricompensarli con uno Stato palestinese. Non c’è dubbio che la sua festa nazionale sarà il 7 ottobre”. (ANSA)