Tajani: ‘vicino a Israele, l’antisemitismo va fermato’

ROMA, 22 MAG – “Sono vicino allo Stato d’Israele per il tagico assassinio di due giovani dipendenti dell’ambasciata israeliana a Washington. Scene di terrore e violenza da condannare con forza. L’antisemitismo figlio dell’odio contro gli ebrei va fermato, gli orrori del passato non possono più tornare”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani condanna su X l’uccisione di due giovani diplomatici israeliani.

La sindaca di Washington: “Non tollereremo l’antisemitismo”

“Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane saremo uniti come comunita’ per inviare un chiaro messaggio che non tollereremo l’antisemitismo”, ha dichiarato la sindaca di Washington Muriel Bowser dopo che due dipendenti dell’ambasciata israeliana sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco all’esterno di un museo ebraico a Washington.(ANSA)