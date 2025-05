Spari israeliani durante visita di diplomatici UE al campo profughi di Jenin

Milano, 21 mag. – Le forze israeliane hanno aperto il fuoco mentre una delegazione di diplomatici dei Paesi Ue si stava recando in visita al campo profughi di Jenin, in Cisgiordania.Secondo l’agenzia di stampa Wafa, i militari hanno aperto il fuoco quando la delegazione e la stampa al seguito si sono avvicinati alla sbarra di ferro installata all’ingresso orientale del campo.

Non ci sono stati feriti. In mattinata la delegazione, composta da diplomatici di paesi europei ed arabi, si è recata nella sede del governatorato di Jenin per avere un quadro della situazione nella città e nel campo profughi alla luce dell’operazione militare avviata lo scorso gennaio dalle forze israeliane.Tra i diplomatici era presente anche il vice console d’Italia a Gerusalemme, Alessandro Tutino. L’esercito israeliano ha presentato le sue scuse per aver sparato colpi di avvertimento in aria durante la visita dei diplomatici stranieri.