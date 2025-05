Scie chimiche. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 17 maggio 2025

SCIE CHIMICHE: altro strumento malthusiano invisibile della tecnocrazia

PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 17 maggio 2025 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Questa trasmissione è un DOCUMENTARIO condotto da Armando Manocchia, che parlerà di uno studio il cui autore è il prof. Paolo De Bernardi.

Sulle scie chimiche c’è un assoluto silenzio mediatico, se non la ripetizione, a reti unificate, che si tratta di vapore acqueo o residuo della combustione del motore di aerei e quei pochissimi che ne parlano vengono tacciati di complottismo, quando complottista è colui che ordisce il complotto e non certo chi lo subisce.

Le scie chimiche lasciate da certi aerei che solcano i nostri cieli non sono vapore acqueo, o residuo della combustione del motore; ne è prova il fatto che persistono a lungo in cielo, mentre altri semplici aerei di linea non lasciano quelle lunghissime scie che, tra le altre cose contengono silicio, alluminio, sali di bario (qualcuno parla anche di torio radioattivo).

Sulla vicenda ci sono state interrogazione parlamentari, come quella a firma di Ruzzante e Sandi del 27 X 2003, rivolta a ben quattro Ministeri, i quali non hanno fornito risposta.

Il ministro Antonio Di Pietro si nascose dietro un dito dicendo che si tratta di una tecnologia militare che deve restare segreta.

