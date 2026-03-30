“Apriti Cielo: manipolazione del tempo e del clima. Quanto è reale?”, il libro di Maria Heibel

SINOSSI

Questo libro di Maria Heibel indaga l’alterazione indotta dell’atmosfera terrestre, dalle prime sperimentazioni atomiche del Novecento fino alla sua trasformazione in laboratorio e campo di battaglia. Negli ultimi vent’anni il cielo è cambiato: la presenza quotidiana di scie aeree è diventata un fenomeno globale con implicazioni profonde su meteo e clima e sugli equilibri ambientali.

Attraverso l’analisi di documenti storici, ricerche indipendenti e fonti ufficiali, l’autrice esamina il ruolo delle tecnologie militari e dei programmi di controllo atmosferico, delineando i contorni di una “guerra ambientale silenziosa”. In un contesto di crescente opacità, il testo solleva interrogativi cruciali su un’atmosfera governata da algoritmi e strategie geopolitiche, portando l’attenzione su realtà spesso escluse dal dibattito pubblico focalizzato esclusivamente sulla CO2.

Il lavoro si conclude con un appello a ripensare il legame tra umanità e natura, proponendo un nuovo patto tra l’uomo e la Terra: un percorso di guarigione fondato sul rispetto della vita. Un saggio per chi vuole comprendere le trasformazioni invisibili che stanno ridefinendo il nostro futuro.

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