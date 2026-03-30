“Apriti Cielo: manipolazione del tempo e del clima. Quanto è reale?”, il libro di Maria Heibel

ImolaOggi cultura2, News 2026

libro di Maria Heibel

SINOSSI

Questo libro di Maria Heibel indaga l’alterazione indotta dell’atmosfera terrestre, dalle prime sperimentazioni atomiche del Novecento fino alla sua trasformazione in laboratorio e campo di battaglia. Negli ultimi vent’anni il cielo è cambiato: la presenza quotidiana di scie aeree è diventata un fenomeno globale con implicazioni profonde su meteo e clima e sugli equilibri ambientali.

Attraverso l’analisi di documenti storici, ricerche indipendenti e fonti ufficiali, l’autrice esamina il ruolo delle tecnologie militari e dei programmi di controllo atmosferico, delineando i contorni di una “guerra ambientale silenziosa”. In un contesto di crescente opacità, il testo solleva interrogativi cruciali su un’atmosfera governata da algoritmi e strategie geopolitiche, portando l’attenzione su realtà spesso escluse dal dibattito pubblico focalizzato esclusivamente sulla CO2.

Il lavoro si conclude con un appello a ripensare il legame tra umanità e natura, proponendo un nuovo patto tra l’uomo e la Terra: un percorso di guarigione fondato sul rispetto della vita. Un saggio per chi vuole comprendere le trasformazioni invisibili che stanno ridefinendo il nostro futuro.

DOVE TROVARE IL LIBRO?

Su https://store.youcanprint.it

Il libro può essere ordinato presso oltre 4.500 librerie in tutta Italia, tra cui realtà come Feltrinelli, IBS, Amazon, Mondadori.

La presentazione qui
https://www.nogeoingegneria.com

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