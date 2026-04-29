Germania, ipotesi “tassa sullo zucchero” per fare cassa

Dibattito acceso in Germania sull’ipotesi di una tassa sulle bevande zuccherate, che divide politica, industria alimentare e associazioni dei consumatori

Secondo una bozza del ministero della Salute, la cosiddetta “zuccher tax” potrebbe entrare in vigore dal 2028 e generare circa 450 milioni di euro l’anno, destinati a sostenere il sistema sanitario pubblico e programmi di prevenzione. Come riporta Der Spiegel, le associazioni dei consumatori accolgono positivamente la proposta. La presidente della Federazione dei centri di tutela dei consumatori (Vzbv), Ramona Pop, parla di “una buona notizia”, definendo la misura “un elemento chiave per un’alimentazione più sana e per alleggerire nel lungo periodo il sistema sanitario”. Per essere davvero efficace, aggiunge, la tassa dovrebbe includere anche i dolcificanti, in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Critiche dal mondo dell’industria

Di segno opposto la reazione dell’industria alimentare. Christoph Minhoff, direttore della federazione del settore, sostiene che l’obiettivo reale sia “solo quello di coprire i buchi di bilancio”, respingendo l’idea che la misura sia motivata dalla tutela della salute dei bambini.

Nel campo politico, il tema divide anche i conservatori. Il governatore dello Schleswig-Holstein, Daniel Guenther (Cdu), tra i primi a sostenere la misura, e il premier bavarese Markus Soeder (Csu) hanno respinto le critiche dell’industria. Il capogruppo dell’Unione al Bundestag, Jens Spahn, ha sottolineato l’impatto sanitario: “Le bevande molto zuccherate favoriscono l’obesità, soprattutto tra bambini e giovani”. Ridurne il contenuto di zucchero, ha aggiunto, rappresenterebbe “un vantaggio”.

Fortemente critico invece il vicepremier bavarese Hubert Aiwanger (Liberi Elettori), che ha definito la proposta “una doppia sciocchezza”, invitando il governo a concentrarsi su riforme economiche più ampie, come il taglio delle imposte su imprese e successioni. Il confronto è destinato a proseguire in Parlamento, dove il progetto di legge dovrà essere esaminato nei prossimi mesi.

Altri interventi

Il governo tedesco disporrebbe inoltre di un elenco di ulteriori interventi volti ad aumentare le entrate o ridurre la spesa pubblica. Tra questi figurano un aumento dell’efficienza attraverso la riduzione della burocrazia, la riforma dell’assicurazione sanitaria pubblica e delle assicurazioni di assistenza e pensionistica. Al consolidamento del bilancio dovrebbero contribuire anche un aumento delle accise su alcol e tabacco, la tassazione delle criptovalute e una lotta più incisiva alla criminalità finanziaria e fiscale.

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