Benessere psicofisico. PIAZZA LIBERTAâ€™, puntata di sabato 25 aprile 2026

ImolaOggi CRONACA, In risalto

Alla ricerca del benessere psicofisico

PIAZZA LIBERTAâ€™, puntata di sabato 25 aprile 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Dopo un mese di pausa per motivi di salute, ritorna Piazza LibertÃ , il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia che vede la partecipazione di autorevoli ospiti protagonisti del panorama politico, economico, culturale, sociale, giuridico e sanitario.

E, a proposito di salute, cosa câ€™Ã¨ di piÃ¹ bello e importante dellâ€™equilibrio e del benessere psicofisico?
Se ne parla in questa puntata con gli autorevoli ospiti:
Marino Lusa, docente coordinatore, iridologo, gemmoderivati;
Flavia Postal professionista in riflessologia e bioenergetica;
Nicola Mamoli direttore di Mai Soli, lo Studio di Medicina naturale Integrata di Reggio Emilia;
professionisti che accompagnano la persona in un percorso di auto guarigione del corpo al fine di raggiungere lâ€™equilibrio e il benessere psicofisico totale.

PIAZZA LIBERTAâ€™ Ã¨ il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

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