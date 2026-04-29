Pronto soccorso Rimini, bosniaco aggredisce personale sanitario e guardia giurata

Caos allâ€™alba al Pronto soccorso di Rimini, dove domenica 26 aprile un uomo ha aggredito il personale sanitario e una guardia giurata, costringendo gli operatori a barricarsi allâ€™interno del triage. La situazione ha richiesto lâ€™intervento immediato della Polizia di Stato, che ha riportato lâ€™ordine nella struttura. Lâ€™episodio ha creato forte spavento tra i presenti.

Lâ€™episodio si Ã¨ concluso con lâ€™arresto dellâ€™uomo, un cittadino bosniaco giÃ noto alle forze dellâ€™ordine, accusato di lesioni personali, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Decisivo lâ€™intervento delle Volanti, allertate intorno alle 6,40. Lâ€™uomo Ã¨ ora a disposizione dellâ€™autoritÃ giudiziaria in attesa del giudizio direttissimo.

Lâ€™intervento Ã¨ scattato a seguito di una segnalazione giunta alla sala operativa per la presenza di una persona che stava creando disordini allâ€™interno della struttura ospedaliera. Gli agenti, arrivati rapidamente sul posto, hanno riconosciuto il soggetto, giÃ noto alle forze dellâ€™ordine e destinatario pochi giorni prima di due misure di prevenzione emesse dalla Divisione Anticrimine: il Dacur e lâ€™avviso orale del Questore di Rimini. Allâ€™arrivo delle pattuglie, il personale sanitario e le guardie giurate si erano rifugiati allâ€™interno del triage, visibilmente impauriti.

Con difficoltÃ , i poliziotti sono riusciti a riportare lâ€™uomo allâ€™esterno del Pronto soccorso, accompagnandolo poi in Questura per gli accertamenti di rito. Gli agenti rimasti sul posto hanno quindi raccolto le testimonianze dei presenti, ricostruendo quanto accaduto. Secondo quanto riferito, intorno alle 6,15 lâ€™uomo si sarebbe svegliato dopo aver trascorso la notte nella struttura e avrebbe iniziato a minacciare verbalmente il personale infermieristico. Successivamente avrebbe aggredito una guardia giurata con sputi, calci e pugni, danneggiando inoltre la vetrata del triage con un colpo.

Alla luce dei fatti, lâ€™uomo Ã¨ stato arrestato in flagranza. Nei suoi confronti Ã¨ stata applicata la normativa introdotta con il decreto legge 137/2024, convertito nella legge n. 171 del 18 novembre 2024, che prevede misure urgenti per il contrasto alla violenza contro il personale sanitario e per il danneggiamento dei beni destinati allâ€™assistenza.

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