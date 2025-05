Migranti, 191 sbarcati a Lampedusa: 5000 dollari a testa per la traversata

Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 191 sono approdati dopo che i due barconi sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalla guardia costiera con una motovedetta. Sul primo c’erano 115 egiziani, eritrei, etiopi, somali e sudanesi. Fra loro anche 23 donne e 7 minori. Sull’altro viaggiavano 76 afghani, bengalesi, marocchini e pakistani. Sul barcone pure una donna e cinque minori.

Ai soccorritori hanno riferito d’essere partiti da Zouara e Sabratah, in Libia, pagando 5 mila dollari a testa per la traversata. Sono stati portati all’hotspot dove, al momento, ci sono 495 ospiti, fra cui 64 minori non accompagnati. In mattinata previsto il trasferimento di 239 persone con il traghetto di linea per Porto Empedocle. rainews.it/tgr/sicilia