Trasporta migranti nel bagagliaio, arrestato serbo

Un giovane passeur di nazionalità serba è stato arrestato dalla polizia di Capodistria dopo essere stato sorpreso alla guida di una autovettura a bordo della quale viaggiavano sei cittadini di origine turca. Durante il controllo, avvenuto nella zona di Ospo poco dopo le 11 di sabato 3 maggio, è emersa la presenza di uno dei migranti all’interno del bagagliaio dell’Alfa 159. Il passeur guidava una macchina immatricolata in Serbia.

I migranti trovati all’interno del mezzo erano stati fatti entrare in Slovenia in maniera illegale. Il ventitreenne serbo è stato quindi arrestato e portato, il giorno dopo, davanti al giudice del tribunale di Capodistria per l’udienza di convalida, che ne ha confermato lo stato di arresto. I sei cittadini turchi hanno presentato domanda di protezione internazionale e sono stati quindi portati in un centro di accoglienza.

