Politica in lutto: Vincenzo Cramarossa morto improvvisamente a 47 anni

Nella serata di domenica 4 maggio è morto all’improvviso a 47 anni Vincenzo Cramarossa

Nome e volto noto della sinistra barese, laurea in giurisprudenza e master alla London School of economics, lavorava da anni come portavoce e consulente di candidati nell’agone politico.

Arguto, ironico, preparato, in grado di trovare sempre parole e percorsi giusti, aveva seguito tra la Puglia, Roma, Bologna e Milano, tra gli altri, Christian Raimo, Dario Stefano e l’ex ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti. È stato tra gli animatori del comitato per Vendola presidente.

È stato anche un animatore culturale, seguendo alcuni degli appuntamenti più importanti in Puglia, dal Bif&st al World Press photo. Centinaia i messaggi che ricordano con affetto la sua gentilezza e le sue capacità in queste ore dopo la notizia della sua scomparsa.

