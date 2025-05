Torino, 19enne accoltellato a morte in strada

Un 19enne nordafricano è stato ucciso con una coltellata alla schiena nella tarda serata di ieri, venerdì 2 maggio 2025, in via Monte Rosa a Torino. Stava camminando quando è stato raggiunto da un unico fendente che gli ha trapassato il cuore ed è morto sul posto in una pozza di sangue. L’assassino è scappato facendo perdere le proprie tracce ed è tuttora ricercato.

Sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia. Le indagini sono di competenza degtli agenti della squadra mobile che hanno acquisito e stanno analizzando i filmati delle telecamere della zona, oltre ad ascoltare alcuni testimoni. Al momento, naturalmente, il movente e i contorni della vicenda sono molto difficili da ricostruire.

www.torinotoday.it – foto archivio