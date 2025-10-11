PIAZZA LIBERTA’: il mondo distopico, con Carmen Tortora

IL MONDO DISTOPICO

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 11 ottobre 2025 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITE di Armando Manocchia è Carmen Tortora, laureata in matematica con indirizzo in ambito tecnologico e specializzata in analisi tecnica dei mercati finanziari.

Si parla dell’immigrazione (leggasi islamizzazione) e cioè del futuro dell’Italia che l’ISTAT non osa raccontare e di come si potrà conciliare questa islamizzazione con le identità sessuali, che vanno dal transgender al pedofilo e sono blindate addirittura in Costituzione.

Si parla inoltre di Identità Digitale e quindi dell’ONU e dei suoi 193 Stati membri che hanno firmato il cosiddetto Patto per il futuro, un impegno non vincolante che però spalanca le porte all’implementazione globale dell’Identità Digitale.

Non si evita, ovviamente, di parlare di Albert Bourla, il boss di Pfizer e vecchio amico di Ursula Gertrud Albrecht von der Leyen, che si è presentato alla Casa Bianca per fare un accordo “storico” da miliardi di dollari con l’amministrazione Trump.

E infine si parla del “Global Health Emergency Command” (GHEC), un “Comando che definisco un commando per le emergenze sanitarie globali”. Il nuovo Politburo sanitario: una specie di NATO sanitaria sotto l’egida di questa organizzazione (OMS) che andrebbe messa al bando con tanto di piramide gerarchica, esercitazioni da guerra simulata e, ça va sans dire, il timbro dorato della Fondazione Kill Gates.

