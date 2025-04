Landini: “25 aprile giornata di lotta, non serve sobrietà”

Landini (Cgil): “Il 25 aprile è una giornata di lotta, non serve sobrietà”.

Le parole del segretario della Cgil, Maurizio Landini, hanno acceso il dibattito: “Il 25 aprile non è una festa da vivere con sobrietà, ma un momento di mobilitazione e memoria attiva”.

La sua posizione ha ricevuto critiche dal centrodestra, con Forza Italia che lo accusa di “alimentare tensioni con nostalgie fuori luogo”. Anche la Lega, con Andrea Crippa, si è espressa contro: “Non servono polemiche: il 25 aprile sarà un giorno di lutto nazionale, auspichiamo piazze pacifiche e non violente”.

Sergio Mattarella sarà a Genova

“Il 25 aprile è un giorno fondamentale per la Repubblica”.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha confermato la sua presenza alle celebrazioni ufficiali a Genova, sottolineando l’importanza simbolica e civile del 25 aprile. Nonostante ciò, le divisioni politiche sull’approccio alla Festa della Liberazione restano marcate. notizie.tiscali.it