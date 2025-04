Caso Vannacci, archiviata l’accusa di falso ideologico

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha accolto la richiesta della procura e ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico del Generale Roberto Vannacci. L’indagine riguardava l’ipotesi di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, in relazione ad alcune dichiarazioni sottoscritte da Vannacci durante il suo incarico di Addetto per la Difesa presso l’Ambasciata d’Italia a Mosca.

In particolare, si ipotizzava la falsa attestazione della presenza della coniuge nella sede diplomatica per l’indebita corresponsione dell’indennità di servizio all’estero, reato, quest’ultimo, per il quale anche il gip militare aveva archiviato la relativa indagine. tgcom24.mediaset.it