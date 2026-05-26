Vigevano, il candidato di Vannacci oltre il 14%

Il centrodestra non crolla nelle città, ma gli occhi sono puntati sul debutto di chi dalla maggioranza è fuoriuscito, appena 4 mesi fa, separandosi dalla Lega per fondare il suo “Futuro Nazionale”.

La formazione di Roberto Vannacci, con il candidato Furio Suvilla, incassa oltre il 14% a Vigevano (Pavia). Non si tratta di una vittoria, ma di un tesoretto di voti che saranno determinanti per il ballottaggio. Un effetto di “dragaggio” voti temuto tanto da Fratelli d’Italia quanto dalla Lega.

A Vigevano Futuro Nazionale è già ago della bilancia

Nella cittadina vicino Garlasco lambita tristemente dalle cronache, Suvilla in campagna elettorale ha puntato tutto sulla sicurezza. E Vannacci non ha dubbi: “Vigevano è apripista per le prossime elezioni politiche”, ha scritto il presidente di Futuro nazionale.

La sfida al ballottaggio (previsto il 7 e 8 giugno) sarà tra Rossella Buratti (centrosinistra) e Paolo Previde Massara (Forza Italia). Il candidato uscente della Lega (Riccardo Ghia) è rimasto escluso dal ballottaggio, sancendo un brusco stop per il Carroccio che amministrava la città.

L’avvocato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio candidato con Democrazia Sovrana Popolare, è invece fermo all’1%.

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