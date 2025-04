Roma, rapina con spray al peperoncino: arrestato 19enne tunisino

È entrato in una paninoteca in via Palmiro Togliatti, all’altezza di via dei Gelsi, ha spruzzato lo spray al peperoncino e creato il panico tra i clienti. Così, approfittando del momento, ha rubato una collana da 3mila euro. Ad accorgersi del furto sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che stavano pattugliando la zona di Centocelle.

Nello specifico, una pattuglia in transito in via Palmiro Togliatti ha notato un ragazzo che veniva rincorso a piedi da un altro uomo riuscendo a bloccarlo. La collana è stata restituita alla vittima, che ha presentato denuncia querela. Ragion per cui, i carabinieri, dopo aver raccolto gravi elementi indiziari a carico del ladro, un 19enne cittadino tunisino, d’intesa con la procura di Roma, lo hanno arrestato e successivamente accompagnato presso le aule di piazzale Clodio dove il tribunale ha convalidato l’arresto. Dopo il rito abbreviato il 19enne è stato condannato a un anno di detenzione.

