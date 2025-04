Malore fatale, muore medico di 56 anni

Avrebbe compiuto a breve 57 anni ma un malore improvviso ha stroncato la vita di uno dei più rinomati medici anestesisti del policlinico Gemelli di Roma, punto di riferimento del suo settore nell’intero panorama nazionale. Rocco Nicoletti, originario di Parabita (Lecce), è stato ritrovato morto questa mattina nella sua casa di Roma, si pensa per un malore.

Ieri sera pare avesse accusato debolezza e qualche linea di febbre, ma nulla che potesse lasciar presagire l’infausto epilogo che si sarebbe verificato di lì a poco.

La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa anche a Parabita, suo paese d’origine, dove in molti lo ricordano con affetto e profonda ammirazione. Stimato non solo per l’altissimo profilo professionale e la sua grande dedizione al lavoro, ma anche per le sue doti umane, il dottor Nicoletti lascia un vuoto profondo tra colleghi, pazienti e quanti hanno avuto modo di conoscerlo.

