Malore improvviso, morto attore di 26 anni

Filippo Bonacchi è morto a 26 anni, stroncato da una morte improvvisa dopo aver accusato un malore mentre era in ospedale a Milano

Era in corsia, al Niguarda, per una attività di clownterapia: intratteneva i pazienti ricoverati, portava svago, sorrisi e arte. E’ morto così, apparentemente senza un motivo, all’improvviso.

La tragedia si è consumata dopo che Bonacchi sabato ha accusato un malore improvviso ed è stato ricoverato e intubato in un letto dell’ospedale milanese.

Chi era Filippo Bonacchi

Originario di Pistoia, classe 1998, Filippo Bonacchi si era diplomato al liceo scientifico e poi aveva scelto di coltivare il suo sogno: il teatro che da Pistoia lo aveva portato a Milano. Nel capoluogo lombardo nel 2021 si è diplomato alla Paolo Grassi e poi ha proseguito la sua formazione a Parigi. Qui ha studiato all’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq, concludendo il percorso nel 2023. Poi il debutto con la Compagnia teatrale Bacchetti, fondata proprio a Parigi che incentra la sua arte sulla commedia e sul clown. Un angelo in corsia che con il suo naso rosso e il suo camice con le paillets colorate aveva portato un sorriso nelle giornate buie di tante persone.

Il ricordo

“A 26 anni è mancato all’improvviso gettando i suoi ex compagni del corso di Danza Contemporanea Paolo Grassi e i suoi docenti nello sconforto. Ho molto amato questo tizzone di vita bruciate, volato a Parigi per completare gli studi dell’amato Lecoq e diventare danzatore, performer e clown dirompente” scrive Marinella Guatterini, docente del corso di regia, danza contemporanea, scrittura e organizzazione dello spettacolo della scuola di teatro Paolo Grassi di Milano, di cui il 26enne era stato studente. “Non mancava di mandarmi disegni, di chiamarmi e si ricordava di me ad ogni piè sospinto. Questo la Morte non lo doveva fare”.

“Il Teatro Verdi di Busseto si unisce al dolore della famiglia e di tutto il cast e la troupe de Il Ballo in Maschera, andato in scena lo scorso Festival Verdi a Busseto, per la prematura e improvvisa scomparsa di Filippo Bonacchi. Lo ricordiamo con affetto e stima, grati per il suo talento e la sua passione che hanno illuminato il nostro palcoscenico. Che la terra gli sia lieve” è il ricordo dedicato all’attore 26enne dal teatro Verdi di Busseto.

“Ricordo quando hai preso in braccio la mia bambina e l’hai fatta ballare. Non potrò mai dimenticare il tuo sorriso..ora il paradiso ha un angelo in più” ha scritto una mamma, lasciando sui social un toccante e personale ricordo dell’attore.

