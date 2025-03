Luciano Nobili (Iv): “manifesto di Ventotene nelle scuole”

Luciano Nobili (Italia viva): “Oggi ho regalato il Manifesto di Ventotene a tutti i miei colleghi in Consiglio Regionale, di tutti i partiti, maggioranza e opposizione.

E ho presentato un ordine del giorno per impegnare la Regioneazio a diffonderlo nelle scuole. Veniamo da giorni di scontro politico irresponsabilmente innescato dalle parole del Presidente Meloni che ha strumentalmente calpestato la memoria di Spinelli, Rossi e Colorni, confinati dal regime fascista sull’isola e ridicolizzato i contenuti di un testo il cui valore storico e l’attualità sono riconosciuti da tutti, a Roma come a Bruxelles, come un pilastro dell’Unione Europea.

Valori talmente condivisi che sono anche nello Statuto della Regione Lazio, tra i principi fondamentali, dove all’articolo 3 si legge: La Regione, ispirandosi ai principi contenuti nel Manifesto di Ventotene promuove l’integrazione europea come valore fondamentali della propria identità.

Con questo spirito ho donato ai colleghi una copia del Manifesto e spero possa essere approvata la mia proposta che chiede alla Regione di diffonderlo tra i nostri ragazzi attraverso iniziative e campagne che diffondano l’integrazione europea come valore fondamentale.

Di un’Europa unita e libera abbiamo bisogno oggi più che mai.”