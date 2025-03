Rearm EU, Tajani: “Pieno mandato a Meloni”

“La presidente del consiglio Meloni ha pieno mandato da parte di Forza Italia per approvare il progetto di sicurezza della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen”. Lo ha dichiarato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani al termine del convegno in vista del congresso del Ppe alla Fondazione De Gasperi a Roma.

“Abbiamo votato un documento congiunto, questo a dimostrazione che c’e’ unita’ all’interno del centrodestra. Forza Italia e’ un partito europeista, convintamente europeista – ha detto il ministro Tajani -. Non saremmo al governo se il governo non fosse europeista. Continuiamo a dire che l’Europa ha bisogno di una sicurezza comune, che e’ qualche cosa di piu’ importante e piu’ ampio rispetto all’acquisto di armi. Dobbiamo garantire la sicurezza sia dell’Ucraina sia dell’Europa in accordo con gli Stati Uniti d’America”. ANSA