Tajani a Rubio: ‘importante presenza Usa in Europa’

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto di aver ribadito al segretario di Stato americano Marco Rubio “che per noi è importante una presenza americana in Europa per rafforzare la Nato e naturalmente è importante anche un impegno forte degli Europei da questo punto di vista, cosa che gli europei stanno facendo”.

“Sono convinto che l’Europa ha bisogno dell’America, l’Italia ha bisogno dell’America, ma anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell’Europa e dell’Italia. Queste sono le relazioni transatlantiche, l’unità dell’Occidente è fondamentale”.

E’ quello che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto al segretario di Stato Marco Rubio. A spiegarlo è stato lo stesso vicepremier in un punto stampa al termine del bilaterale con l’omologo americano.

Quella con il segretario di Stato americano, ha aggiunto, è stata “una riunione positiva”.

“Ho ribadito l’importanza dell’unità dell’Occidente, delle relazioni transatlantiche che per noi sono fondamentali” ha spiegato Tajani, aggiungendo di aver detto a Rubio “qual è la nostra posizione sulla situazione in Medio Oriente. Siamo favorevoli e sosteniamo tutte le iniziative che possano portare ad un cessate il fuoco permanente. Noi incoraggiamo il dialogo”. ANSA