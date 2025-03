Zelensky: “rafforzamento del nostro esercito è priorità”

Zelensky: “Il rafforzamento dell’esercito è una priorità immutabile”

“Il rafforzamento dell’esercito è una priorità immutabile e su questo tema non si può tornare indietro. Le forze di difesa e di sicurezza dell’Ucraina, il complesso industriale della difesa e l’interazione a più livelli con i partner costituiscono il fondamento della nostra indipendenza”: lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo un incontro avuto oggi con il suo ministro della Difesa, Rustem Umerov, e il nuovo Capo di Stato Maggiore, il Generale Andriy Gnatov.

Ucraina, Tajani: sempre al fianco di Kiev

“L’Italia è sempre decisa ad aiutare l’Ucraina”, ma sul fondo per Kiev da 40 miliardi “ci sono ancora molti interrogativi, dovremo già investire molti soldi per adeguarci ai parametri della Nato e per il piano von der Leyen e dunque va fatta una valutazione complessiva”. A dirlo, intervistato dalla Stampa, il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. Per Tajani, aumentare le spese per garantire la Difesa “è una necessità, oltre che un dovere imposto dalla Costituzione“. tgcom24.mediaset.it