Uomo adescato, minacciato con coltello e rapinato da due stranieri

Era stato adescato in una chat di WhatsApp da una ragazza di 17 anni, che gli aveva promesso un incontro intimo in un appartamento. Una volta a destinazione e’ stato rapinato da due giovani stranieri. Protagonista e’ un uomo di 50 anni residente nella zona del Braidese (Cuneo). Entrato nell’abitazione, e’ stato affrontato dai due giovani armati di coltello, che gli hanno intimato di consegnare tutto il denaro in suo possesso, mentre la ragazza riprendeva la scena con lo smartphone.

Non soddisfatti delle poche decine di euro ottenute, hanno obbligato la vittima a seguirli fino a un bancomat, dove avrebbe dovuto prelevare altri contanti. Lungo il percorso pero’ l’uomo e’ riuscito a rifugiarsi in un bar, da dove ha contattato il 112. Una pattuglia dei carabinieri di Bra ha individuato in poco tempo i due rapinatori, un ventenne e un ventitreenne, entrambi residenti in zona. La complice, minorenne, e’ stata arrestata insieme a loro per rapina aggravata in concorso. (NPK) Fonte: us carabinieri. ANSA