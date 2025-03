Zelensky: ‘Paesi UE stanno aumentando il supporto all’Ucraina’

“Nuovi pacchetti di difesa, difesa aerea rafforzata e ancora più investimenti nella nostra industria della difesa. Nelle ultime settimane, i paesi europei hanno preso decine di decisioni per aumentare il supporto all’Ucraina”

Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Posizioni forti in prima linea e una diplomazia forte devono lavorare insieme per raggiungere una pace giusta e duratura. Sotto la guida degli Stati Uniti e in cooperazione con tutta l’Europa, questo è assolutamente realizzabile. La pace è il nostro obiettivo comune”, aggiunge Zelensky, dicendosi grato “a tutti i partner che, insieme all’Ucraina, ogni giorno rendono più vicina la pace per tutto il nostro popolo”. tgcom24.mediaset.it