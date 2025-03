Bologna, rapina in pizzeria: due tunisini arrestati in flagranza

Due tunisini, uno del 1989 e l’altro del 1990, sono stati arrestati in flagranza per tentata rapina impropria in una pizzeria di via Andrea Costa

BOLOGNA – Il fatto risale alla sera di ieri, 7 marzo, attorno alle 20.30. I due sono entrati nell’esercizio commerciale e approfittando della momentanea assenza del titolare, che si trovava nel retro del locale, hanno rubato 30 euro dalla cassa. Sentiti dei rumori sospetti, il titolare del negozio e un suo dipendente sono usciti e hanno visto i due uomini scappare via: li hanno inseguiti e con l’aiuto di alcuni passanti che si trovavano lì in quel momento hanno tentato di fermali.

Entrambi erano già gravati da precedenti

Le volanti della polizia sono giunte sul posto, hanno fermato i due uomini e li hanno portati in questura, dove sono stati identificati. Entrambi sono risultati gravati da alcuni precedenti. Il 36enne era stato arrestato per un’altra rapina nel 2024 a Reggio Calabria, mentre il 35 era stato arrestato nel 2023 per rapina e furto. Entrambi sono stati portati in carcere in attesa della convalida dell’arresto, e si valuterà la loro espulsione da parte dell’ufficio immigrazione.

