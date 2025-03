Ragazza rapinata a Monza: identificati e fermati due stranieri

Sono stati identificati come autori della rapina a una ragazza in centro Monza

Le immagini delle telecamere cittadine acquisite dalla polizia del capoluogo brianzolo hanno infatti reso possibile riconoscerli e fermarli. Si tratta di un ragazzo di origine marocchina di 22 anni e di un senegalese di 20, entrambi ritenuti responsabili insieme ad altri 4 giovani della rapina aggravata commessa a Monza lo scorso 30 dicembre ai danni di una giovane ragazza. Intorno alle 15, all’angolo tra largo XXV Aprile e via Cortelonga, il gruppo dei ragazzi avrebbe adocchiato la giovane che passeggiava insieme a due amiche e dopo averla circondata e isolata l’avrebbero spintonata togliendole dal collo una collanina in oro.

Identificati gli autori

In seguito agli accertamenti svolti dalla polizia di Monza che ha focalizzato l’attenzione sul modus operandi dei rapinatori, è stato dunque possibile ricostruire l’episodio e attribuirlo agli stessi autori. Dalle indagini effettuate dai militari, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali e ascoltato le testimonianze della ragazza e delle sue amiche, è emerso che i 6 ragazzi, arrivati a Monza il 29 dicembre dalla provincia di Lecco, avevano preso in affitto un appartamento in zona San Fruttuoso per trascorrere il Capodanno in città.

La svolta grazie alle immagini delle telecamere

Dopo la rapina i 6 giovani si sarebbero allontanati cercando di camuffarsi ma le amiche della ragazza hanno avuto la prontezza di scattare loro alcune fotografie col telefonino. Il giorno successivo, sulla base delle descrizioni fornite dalle ragazze e diramate a tutte le pattuglie, una volante ha notato 5 giovani corrispondenti alle descrizioni fornite che si trovavano nei pressi una pensilina degli autobus nella zona di San Fruttuoso. I 5 sono stati quindi fermati e identificati e le loro fotografie, comparate con le immagini scattate dalle vittime e con quelle estrapolate dal sistema di videosorveglianza cittadino, hanno consentito di confermare il loro coinvolgimento nella rapina. Il loro abbigliamento coincideva infatti perfettamente con gli abiti indossati dai rapinatori il giorno della rapina.

A uno dei ragazzi sono stati anche sequestrati anche 150 euro in contanti, probabilmente frutto della vendita della collanina strappata dal collo alla ragazza. Dopo l’emissione della misura di custodia cautelare a carico del 22enne e del 20enne, all’alba del 3 marzo gli investigatori li hanno rintracciati in provincia di Lecco, all’interno delle loro abitazioni. Il gip ha disposto per loro l’obbligo di dimora nel comune del Lecchese e l’obbligo di firma.

