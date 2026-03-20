Violenta rapina a Firenze, turista preso a sprangate

ImolaOggiCRONACA, News 2026

ambulanza e polizia

FIRENZE, 20 MAR – Preso a sprangate per rapina, nel centro di Firenze, un turista americano di 21 anni la notte scorsa. E’ successo dopo le 2. La polizia lo ha trovato in stato confusionale in via della Spada e lo ha fatto soccorrere dal 118. Due soggetti lo avevano colpito alla testa con una spranga metallica dopo che lui aveva rifiutato di consegnare portafoglio e cellulare.

Lo hanno depredato solo dopo averlo ferito; indebolito, il 21enne non ha potuto piÃ¹ opporre resistenza e difendere i suoi soldi cosÃ¬ gli hanno portato via il bottino, il portafogli e il telefono. II 118 lo ha ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova in codice di urgenza giallo. (ANSA)

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