Beirut, raid israeliano su centro medico: 12 morti

Libano- Beirut, raid su un centro medico provoca 12 morti tra il personale

Un attacco israeliano contro un centro di assistenza sanitaria di base nel sud del Libano ha ucciso almeno 12 operatori sanitari: lo afferma il ministero della Salute. In una nota si parla di un “raid aereo israeliano che ha preso di mira il centro di assistenza sanitaria di base della cittÃ di Burj Qalawiya” e “12 medici, paramedici e infermieri sono stati uccisi e un operatore sanitario Ã¨ rimasto ferito”.

Il ministero ha affermato che l’attacco Ã¨ stato “il secondo contro il settore sanitario in poche ore”, dopo un attacco a Sawaneh che ha ucciso due paramedici affiliati a Hezbollah e al suo alleato Amal.

Attacco israeliano colpisce base Unifil nel sud del Libano

“Proiettili” israeliani hanno colpito una base Unifil nel sud del Libano, secondo quanto riportato dai media statali. “Proiettili israeliani sono caduti all’interno del quartier generale del battaglione nepalese, nella cittÃ di Mays al-Jabal”, ha riferito l’agenzia di stampa statale, riferendosi alla Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano. Unifil e l’esercito israeliano non hanno rilasciato commenti immediati sull’incidente.

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