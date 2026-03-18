Milano, rapina di orologio da 100mila euro: arrestati due algerini

La scorsa estate la rapina in pieno centro a Milano e la fuga con il prezioso orologio da 100mila euro

Nei giorni scorsi sono scattate le manette per due persone (si sta cercando, invece, il terzo presunto componente della batteria).Â Due uomini di 28 e 32 anni sono stati arrestati con lâ€™accusa di aver rapinato un turista spagnolo in via Gerolamo Morone a Milano (zona Montenapo) lo scorso 31 agosto. Si tratta di due cittadini algerini irregolari sul territorio nazionale; entrambi sono stati raggiunti da unâ€™ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri del comando provinciale di Milano. Il provvedimento Ã¨ stato emesso dal gip del tribunale di Milano su richiesta della Procura, al termine di unâ€™indagine svolta dai detective del nucleo investigativo.

Il colpo

Tutto era successo nel pomeriggio del 31 agosto scorso in via Gerolamo Morone, nel pieno del Quadrilatero della moda. La vittima, un turista spagnolo di 46 anni, era stato agganciato da tre malviventi che erano riusciti a strappargli dal polso il prezioso orologio Audemars Piguet per poi scappare per le strade del centro cittadino.

Le indagini

Le indagini, condotte dal nucleo investigativo dei carabinieri, si sono basate sullâ€™analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, oltre che su attivitÃ di intelligence e sullâ€™esame di fonti aperte. Al termine delle indagini i militari sono arrivati a identificare due dei tre presunti responsabili; sono in corso accertamenti per individuare il terzo membro della batteria.

Al momento dellâ€™esecuzione dellâ€™ordinanza, uno dei due indagati si trovava giÃ nel carcere di San Vittore per un reato analogo, mentre lâ€™altro era trattenuto nel centro di permanenza per il rimpatrio di Caltanissetta, dove era stato trasferito per ulteriori verifiche sulla sua identitÃ .

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