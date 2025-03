Bottigliate alla compagna incinta, poi tenta di strangolarla: arrestato romeno

Prima l’avrebbe colpita al volto con una bottiglia e poi avrebbe tentato di strangolarla

A Roma una donna incinta ha temuto il peggio per lei e per chi portava in grembo quando il suo compagno ha iniziato ad aggredirla. Cruciale la sua chiamata al 112. Un uomo di 32 anni e di origini romene avrebbe aggredito la compagna in dolce attesa in seguito a una discussione. Dalle parole sarebbe passato alle mani. Con una bottiglia di vetro avrebbe colpito la donna al volto.

Ma non si sarebbe fermato qui. Secondo quanto riferito dalla compagna, il 32enne avrebbe anche provato a strangolarla. La donna è riuscita a mettersi in salvo grazie alla sua chiamata al numero unico di emergenza.

Tempestivo l’intervento dei carabinieri della stazione di Tor Sapienza che hanno arrestato in flagranza di reato il 32enne romeno, già noto alle forze dell’ordine. La compagna dell’uomo se l’è cavata con delle leggeri ferite e segni di strangolamento al collo. Trasportata in codice rosa al pronto soccorso del Policlinico Casilino, i medici hanno comunicato una prognosi di 21 giorni.

