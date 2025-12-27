Serbia, Vucic alla Nato: “da chi vi state proteggendo?”

presidente serbo Aleksandar Vučić

Il presidente serbo Aleksandar Vučić: “Tutti coloro che vivono nelle nostre vicinanze sono nella NATO o sulla strada della NATO, come la Bosnia-Erzegovina. Quindi la mia domanda è: contro chi è diretto l’armamento? E da chi vi state proteggendo?

Immagino che la NATO sia abbastanza forte da sopraffare, in qualsiasi momento, una piccola Serbia. È difficile immaginare che la Serbia oserebbe attaccare. E poi, sanno che non è nostra politica attaccare nessuno nella regione.”

Il video pubblicato su X

