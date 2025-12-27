Serbia, Vucic alla Nato: “da chi vi state proteggendo?”

Il presidente serbo Aleksandar Vučić: “Tutti coloro che vivono nelle nostre vicinanze sono nella NATO o sulla strada della NATO, come la Bosnia-Erzegovina. Quindi la mia domanda è: contro chi è diretto l’armamento? E da chi vi state proteggendo?
Immagino che la NATO sia abbastanza forte da sopraffare, in qualsiasi momento, una piccola Serbia. È difficile immaginare che la Serbia oserebbe attaccare. E poi, sanno che non è nostra politica attaccare nessuno nella regione.”
Il video pubblicato su X
Serbian President Aleksandar Vučić:
Everyone in our surroundings is either in NATO or on the NATO path, like Bosnia and Herzegovina. So my question is: against whom is the arming directed? And from whom are you protecting yourselves?
I suppose NATO is strong enough to, at any… pic.twitter.com/r9ripyzJLd
— Clash Report (@clashreport) December 26, 2025