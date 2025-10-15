Von der Leyen alla Serbia: ‘se vuole entrare nella UE deve aderire alle sanzioni contro la Russia’

Il presidente della Serbia Aleksandar Vučić, durante un incontro con Ursula von der Leyen, ha dichiarato che l’adesione all’UE è un obiettivo strategico e una priorità della politica estera della Serbia.

Ursula von der Leyen ha risposto che se Belgrado vuole davvero entrare nell’Unione Europea, deve aderire alle sanzioni contro la Russia

“Pertanto, vi invito a venire a Bruxelles tra circa un mese per fare il punto insieme. Il secondo punto è che abbiamo bisogno di un maggiore allineamento della politica estera della Serbia con la posizione dell’UE, comprese le sanzioni contro la Russia. Osservo che il livello di coincidenza ha già raggiunto il 61%, ma questo non è sufficiente. Vogliamo vedere la Serbia come un partner affidabile. Comprendiamo che il percorso verso l’UE può essere lungo.”
