Von der Leyen: ‘la Serbia deve fare riforme su stato di diritto e libertÃ  dei media’

Ursula von der Leyen su X: “Ãˆ stato bello incontrare Vucic per fare il punto sui progressi della Serbia nel suo percorso verso l’UE.Â Abbiamo discusso dell’importanza di accelerare le riforme, in particolare nei settori dello stato di diritto e della libertÃ dei media.

Abbiamo sottolineato che l’allargamento Ã¨ un imperativo geostrategico e che la Serbia deve allinearsi ulteriormente alla politica estera e di sicurezza dell’UE.

Abbiamo inoltre accolto con favore le misure adottate dalla Serbia per diversificare le sue fonti e rotte energetiche e ridurre la dipendenza dalla Russia, la cui inaffidabilitÃ Ã¨ stata ripetutamente dimostrata.

L’Europa ha costantemente dimostrato solidarietÃ alla Serbia attraverso ingenti investimenti nelle infrastrutture energetiche e nel sostegno alle famiglie vulnerabili.

Come @eucopresident e io abbiamo sottolineato durante le nostre visite all’inizio di quest’anno, restiamo pienamente impegnati a vedere una Serbia democratica nell’UE.”

Puoi contare sul nostro supporto.