Furto in negozio di elettronica: presi 3 extracomunitari, uno è minorenne

Una denuncia e indagini per un furto avvenuto all’interno del negozio Action a San Giovanni in Persiceto. A finire nei guai sono tre ragazzini, tra cui un minorenne classe 2007 che nella notte di sabato 1 marzo è stato sorpreso dagli agenti mentre teneva nascosto sotto il giaccone diversi prodotti da gaming e uno spray al peperoncino. Oggetti che, secondo i poliziotti del commissariato locale, sarebbero i proventi del furto messo a segno nel punto vendita qualche ora prima e su cui erano già intervenuti i carabinieri.

Per i tre giovanissimi, tutti di origine extracomunitaria e provenienti dalla provincia di Modena, i problemi sono iniziati poco prima della mezzanotte dello scorso sabato. Erano seduti tra le macchine parcheggiate davanti alla stazione dei treni, quando hanno visto sopraggiungere una volante della polizia e hanno provato a darsela a gambe senza però riuscirci.

Gli agenti, infatti, li hanno bloccati e identificati, ed è stato durante i controlli che il 17enne ha dovuto consegnare la merce di elettronica che stava nascondendo insieme allo spray. I tre sono anche risultati gravati da precedenti penali come rapina, ricettazione, false attestazioni a pubblico ufficiale e invasioni di terreni ed edifici.

Un ‘curriculum’ che, sommato alla notizia del furto avvenuto nel pomeriggio nella nota catena, ha fatto propendere la polizia a pensare che quegli aggeggi fossero i proventi del reato. Per questo il ragazzo è stato denunciato per ricettazione e riaffidato ai genitori. Continuano invece le indagini della questura, che sta visionando le immagini di videosorveglianza del negozio, per capire le eventuali responsabilità di tutti e tre i ragazzini in merito al furto.

