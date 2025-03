Crosetto: “gli Stati non si difendono ‘mettendo i fiori nei cannoni'”

ROMA, 04 MAR – “La ‘Difesa’ di un Paese è la sola, unica, garanzia della libertà e della democrazia di quel Paese. Un pre-requisito senza il quale non esiste uno Stato, una comunità nazionale o sovranazionale, che dir si voglia. Gli Stati purtroppo non si difendono ‘mettendo i fiori nei cannoni’, ma con forze armate preparate”.

Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Non solo nessuno Stato ma nessuna organizzazione internazionale, dalla Ue passando per la Nato e fino all’Onu, si è mai pensato o sognato di immaginare l’esigenza di far rispettare i principi del proprio diritto interno e internazionale senza utilizzare anche le forze armate – sottolinea -. Per questo motivo tutte le nazioni hanno una loro difesa. Dire il contrario è smentito dalla realtà”. (ANSA)

(Infatti. Mentre siamo invasi da milioni di stranieri, gli europoidi si preoccupano per una fantomatica invasione russa)