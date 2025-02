Jeff Bezos: ‘cambiamento in arrivo sul Washington Post’

Jeff Bezos scrive su X: “Questa mattina ho condiviso questa nota con il team del Washington Post:

Vi scrivo per informarvi di un cambiamento in arrivo nelle nostre pagine di opinione.

Scriveremo ogni giorno a sostegno e difesa di due pilastri: libertà personali e libero mercato. Tratteremo anche altri argomenti, naturalmente, ma i punti di vista contrari a questi pilastri saranno lasciati ad altri per essere pubblicati.

C’era un tempo in cui un giornale, in particolare uno che era un monopolio locale, avrebbe potuto vedere come un servizio portare ogni mattina a casa del lettore una sezione di opinioni di ampio respiro che cercava di coprire tutti i punti di vista. Oggi, Internet fa questo lavoro.

Io sono dell’America e per l’America, e sono orgoglioso di esserlo. Il nostro Paese non è arrivato fin qui perché è tipico. E gran parte del successo dell’America è stata la libertà nel regno economico e in ogni altro luogo. La libertà è etica (riduce al minimo la coercizione) e pratica (guida la creatività, l’invenzione e la prosperità).

Ho offerto a David Shipley, che ammiro molto, l’opportunità di guidare questo nuovo capitolo. Gli ho suggerito che se la risposta non era “assolutamente sì”, allora doveva essere “no”. Dopo un’attenta riflessione, David ha deciso di farsi da parte. Questo è un cambiamento significativo, non sarà facile e richiederà un impegno del 100%: rispetto la sua decisione. Cercheremo un nuovo Opinion Editor che si occupi di questa nuova direzione.

Sono convinto che i mercati liberi e le libertà personali siano giusti per l’America. Credo anche che questi punti di vista siano poco serviti nell’attuale mercato di idee e opinioni giornalistiche. Sono emozionato per il fatto che insieme colmeremo quel vuoto.

Jeff”

I shared this note with the Washington Post team this morning:

I’m writing to let you know about a change coming to our opinion pages.

We are going to be writing every day in support and defense of two pillars: personal liberties and free markets. We’ll cover other topics too…

