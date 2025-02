Malore mentre guarda Sanremo con gli amici, muore a 24 anni

Pescara. Una serata tra giovani amici si trasforma in tragedia, Igor muore per malore a 24 anni

E’ accaduto sabato sera a Pescara dove lo studente universitario, originario di Anversa degli Abruzzi, Igor Menegazzi, è morto in seguito a un malore mentre, in compagnia dei suoi amici, stava guardando il Festival di Sanremo.

Il ragazzo ha accusato un mal di testa e subito dopo è caduto a terra, gli amici hanno allertato i soccorsi ma per il 24enne non c’era più nulla da fare. Due comunità sotto shock per la morte improvvisa di un giovane descritto da amici e conoscenti come uno studente brillante, sempre pronto ad aiutare gli altri.

