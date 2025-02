Aiutiamo Reiner Fuellmich, prigioniero politico. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 8 febbraio 2025

Aiutiamo Reiner Fuellmich prigioniero politico

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 8 febbraio 2025 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Questa sera si torna a parlare della grottesca – se non fosse tragica – vicenda di REINER FUELLMICH, l’avvocato tedesco che da 16 mesi è detenuto in un carcere (da giugno in isolamento) di massima sicurezza. Le udienze si erano fermate a fine novembre e sono riprese lo scorso 4 febbraio.

Armando Manocchia torna a evidenziare di questa continua e costante violazione dei diritti umani con Seba Terribilini. Violazioni dei diritti umani che si consumano in Germania, un paese che si definisce civile e democratico, ma dove nessuno deve parlare di questo caso, perchè viene tutto censurato.