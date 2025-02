Roma, pakistano si spoglia al parco e mostra parti intime a donna e bambini

Paura e delirio a due passi dal parco Giordano Sangalli. Un uomo si è denudato, mostrando le parti intime a una donna e alla presenza anche di bambini. Bloccato dalla polizia, ha rischiato anche il linciaggio di alcuni cittadini presenti. Un episodio, questo, avvenuto mercoledì 5 febbraio.

Mostra genitali a donna e minori

Una bella giornata per una passeggiata. Niente faceva presagire a quanto poi è accaduto – intorno alle 11,50 – all’altezza di largo Raffaele Pettazzoni. Qui un 28enne, originario del Pakistan, ha esposto i propri genitali a una donna. E, in quel momento, erano presenti anche dei bambini. Non solo: chi si trovava in zona ha affermato che il giovane avrebbe espresso esternazioni offensive – irripetibili – nei confronti della signora. Il tutto in mezzo alla strada e in pieno giorno.

Maniaco rischia il linciaggio

Sul posto, così, sono giunti gli agenti dei commissariati Porta Maggiore e Torpignattara. I poliziotti hanno avuto il loro da fare per bloccare il 28enne, il quale – oltre a opporre una iniziale resistenza – ha anche rischiato il linciaggio. Visto che intorno si era formato un capannello di persone inferocite.

Arrestato 28enne

Una volta messo in sicurezza, è stato arrestato per atti osceni in luoghi abitualmente frequentati da minori. Nella mattinata odierna, giovedì 6 febbraio, è fissato il processo per direttissima.Nudo al parco Sangalli, mostra parti intime a donna e bambini. Poi rischia il linciaggio

