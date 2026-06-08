Monza, due uomini fanno sesso al parco vicino a famiglie e bambini: multati

Dopo numerose segnalazioni due uomini tra i sessanta e i settant’anni sono stati sorpresi dagli agenti della polizia locale mentre erano intenti a fare sesso in pieno giorno nel parco di Monza. I due, noncuranti della presenza di famiglia e bambini a poca distanza da loro, consumavano tranquillamente i propri rapporti sessuali.

A seguito di diverse segnalazioni dei cittadini, gli uomini della locale sono intervenuti e hanno comminato nei confronti degli interessati una sanzione amministrativa da 253 euro per comportamenti contrari alla pubblica decenza. I due, inoltre, sono stati oggetto di un provvedimento di allontanamento per 48 ore dal luogo in cui sono stati controllati.

Le segnalazioni dei cittadini e l’intervento della polizia locale

A lanciare l’allarme alla polizia locale sulla situazione venutasi a creare al parco sono stati i cittadini che hanno inviato diverse segnalazioni. Il personale del Nucleo intervento rapido motociclisti del Comando di via Marsala è dunque intervenuto scandagliando ogni parte dell’area verde in cui i residenti avevano segnalato la presenza dei due che sono stati poi rintracciati mentre erano ancora intenti nell’amplesso. I soggetti – italiani di età compresa tra i 60 e i 70 anni – sono stati multati e allontanati dal parco per 48 ore.

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